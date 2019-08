Aleksis Vilciņš: "Ar katru cilvēku var atrast kopīgu valodu, mazliet tikai tā valoda jāpameklē!"

Tikko pabeidzu lasīt izraēļu vēsturnieka Yuval Noah Harari grāmatu “Sapiens: A Brief History of Humankind”. Grāmata, kas diezgan lielā tempā izved cauri visai mūsu sugas vēsturei. Pēc tās izlasīšanas uz pasauli tiešām var palūkoties citādāk, saprast, kā un kāpēc mūsu suga kļuvusi par “pasaules valdniekiem” un kādas sekas tam var būt. Grāmatai ir arī turpinājums, kuru plānoju izlasīt drīzumā.

A post shared by Aleksis Vilciņš (@aleksisvilcins) on Feb 1, 2019 at 6:37am PST

A post shared by Aleksis Vilciņš (@aleksisvilcins) on Sep 18, 2018 at 11:08am PDT

Svarīgi ir dzīvē darīt nevis to, ko citi no tevis gaida, bet to, ko tu pats gaidi no sevis. Klišejiski, bet ik pa laikam aizmirstas. Tāpat svarīgi ir neņemt vērā visus padomus pēc kārtas.