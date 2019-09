Gaidāma līdz šim izaicinošākā "Caur ērkšķiem uz..." sezona

Viņas apgūs dažādas praktiskas iemaņas - gan skaistumkopšanu un veselīgu uzturu, gan tiksies ar veiksmīgiem Latvijas uzņēmējiem un spilgtām personībām, kas mudinās izrauties no ierastās vides un parādīs, ka iespējams dzīvot citādāk.

“Caur ērkšķiem uz...” trešajā sezonā pārsteigumu netrūks – mainīsies ne tikai dalībnieču dzīves vieta, bet arī skaits. Šoreiz apņēmības pilnas izrauties no ikdienas, kuru nomācis alkohols, atkarības, vardarbība un nemitīga cīņa par izdzīvošanu, ir 11 sievietes no visas Latvijas. Lai arī katras dzīves stāsts ir atšķirīgs, viņas vieno vēlme pēc pārmaiņām, tāpēc arī šosezon par “Caur ērkšķiem uz...” vadmotīvu kļuvis sauklis “Mēs esam cīnītājas – mēs esam uzvarētājas!”

Projekta laikā iepazīsiet māsas Elviju un Lailu , kuras ir absolūti pretstati ne tikai izskata, bet arī rakstura ziņā. Meitenes nākušas no daudzbērnu ģimenes, ko uzturējis tēvs, kamēr māte izvēlējusies veltīt dzīvi alkoholam. Neviennozīmīgie raduraksti, neskaidrība par to, kas ir īstie vecāki, kā arī uzdzīve darījusi savu: mācības atstātas novārtā, dodot priekšroku bezatbildīgam dzīvesveidam.

Tāpat skatītājus gaida tikšanās ar divu bērnu māmiņu Aivu, kurai izdevies izlauzties no seksuālās tirdzniecības valgiem un kura ilgstoši cietusi no partneru vardarbības, skarbo Mariju, kura augusi bērnunamā un uzvedības, kā arī narkotiku dēļ mācījusies stingrā režīma iestādē, harizmātisko un neprognozējamo Lailu, kura par visu vairāk vēlas atbrīvoties no alkohola atkarības un beidzot nostāties uz kājām, tetovēto anarhisti Olgu, kura sapņo par dzīvi bez agresijas lēkmēm un alternatīvās modeles karjeru, kā arī citām sievietēm ar ne mazāk skaudriem dzīves stāstiem.