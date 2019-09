Ieva Florence medusmēnesī nodarbojusies ar bīstamām aktivitātēm

"Skogafoss ūdenskritums - šī ne tikai bija pirmā reize, kad savā dzīvē baudīju ūdenskrituma spēku, bet arī pirmā reize, kad spēcīgi sevī jutu, ka vēlos smelties šo enerģiju viens pret viens, stājoties pretī kam varenam. Pirmais mirklis - elpa aizrāvās, ķermenis no lielā vēja un ūdens ātruma nesaprata kā rīkoties, prāts lidoja un es izjutu dabas spēka vareno bīstamību.

Es iemērcu kājas un rokas ūdenskrituma "the eye"... Ledus aukstums un bezgala pilns skābekļa ūdens nonāca manās dzīslās... Apreibu un domāju, vai tas no aukstuma vai iekšējais adrenalīns ir sācis darboties?! Jā, abi divi! Daba ir pielūdzama. To varam skatīt, elpot, piedzīvot, bet būt, tas nozīmētu izšķīst miljardiem daļiņās... Šie mirkļi ir vienreizēji. Paldies dienai un dabai. P. S. Bez iepriekšējas ķermeņa sagatavošanas ļoti bīstami," raksta Florence.