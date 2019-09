Fane vai špikotāja? Kāda dāma uztaisījusi identisku tetovējumu kā Lindai Mūrniecei

Viens - par godu maniem bērniem. Stilizētas latviskās zīmes, kurās sakrustoti divi H. Starp citu, parasti ar saviem tetovējumiem dalos publiski un kāda kundzīte no šejienes manu tetovējumu nokopēja, nepajautājot, ko tas nozīmē. Tagad viņai ir tieši tāds kā man - ar diviem H.

Viens no tetovējumiem nosedz neglītu rētu. Viens ir piemiņa no mana bērnu tēva, ko neplānoju izdzēst no savas dzīves, tādēļ arī tetovējums kā mana vēsture. Viens maziņš kopīgs ar kādu draugu, kam tādu pašu uzdāvināju 50 gadu jubilejā. Viens - aizsardzības zīmes uz kakla aizmugurē pret duncīšiem mugurā...