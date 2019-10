"Madara Cosmetics" apsūdz influenceri Armaņevu nepatiesu ziņu izplatīšanā un pieprasa atvainošanos

AS „Madara Cosmetics” ir kļuvis zināms, ka Maija Armaņeva vietnē „Instagram” ievietojusi attēlu ar uzņēmuma preču zīmi un pēc tam arī video uzrunu kontekstā ar iepriekš publicēto attēlu, no kuriem izriet pārmetums, ka AS „Madara Cosmetics” ir izmantojusi kādu viņas ideju zīmola MÁDARA jaunā The Concealer izgaismojošā korektora izstrādē. Maijas Armaņevas sekotāji vietnē „Instagram” lielākoties norāda, ka uzņēmums ir rīkojies nepareizi. AS „Madara Cosmetics” ir pārsteigta par Maijas Armaņevas rīcību.