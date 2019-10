“X Faktorā” iepazītā piecu bērnu mamma Margo atklāj skaudru stāstu par bērna zaudēšanu

Kad viņa gaidījusi savu ceturto bērnu un līdz dzemdībām atlikusi tikai nedēļa, Margarita sajutusies dīvaini. Sākumā “ātros” piedāvājis izsaukt dzīvesbiedrs Vilis, tad māte, bet viņa atteikusies, lai mediķi, ieslēdzot gaismu, nepamodinātu pārējos bērnus: “Tas bija mans mātes prāts - domāt par to, lai bērniem būtu labāk, bet pašai paciesties līdz rītam.” No rīta bijis jau pavisam slikti. Pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta izsaukšanas atklājies, ka sen sākusies iekšējā asiņošana - placentas atslāņošanās.

Kā ziņots, jau šo svētdien, 3. novembrī, sāksies vērienīgākā muzikālā šova “X Faktors” fināla tiešraides, kur cīņu par 10 000 eiro un līgumu ar ierakstu kompāniju “Sony” sāk 12 pārliecinoši un talantīgi dalībnieki četrās kategorijās – vokālās grupas, 25+, meitenes vecumā no 16 līdz 25 un puiši vecumā no 16 līdz 25, kuri kanāla TV3 ekrānā tiksies ar skatītājiem septiņās fināla tiešraidēs līdz pat 15. decembrim.

Aijas Auškāpas komanda, kategorija “meitenes vecumā no 16 līdz 25 gadiem”

Anna Krista Ostrovska (24 gadi) nāk no Aizkraukles, bet šobrīd dzīvo Rīgā. Anna ir dzimusi muzikālā ģimenē, tādēļ jau agrā bērnībā sāka dziedāt vecāku vadītājā popgrupā “Meduslāsītes”. Profesionāli Anna ir apguvusi arī džeza mūziku, prot spēlēt klavieres, ukuleli un vijoli, kā arī pusgadu pavadījusi Dānijā, attīstot muzikālās prasmes. Vokālās autoritātes Annai ir Demija Lovato un Ieva Kerēvica, bet grupas - Triānas Parks, Astro’n’out, The Beatles, Queen, ABBA. Uzvara šovā Annai sniegtu iespēju nopietnāk pievērsties savas mūzikas menedžmentam, kā arī iespēju realizēt sapni par albuma izdošanu.

Elīna Evelīna Jansone (17) dzīvo Jūrmalā. Enerģiskajai meitenei patīk gulēt, spēlēt volejbolu un braukt ar kartingiem. Taču vairāk par to – mūzika. Tā Elīnai ir asinīs jau kopš dzimšanas – viņai ir absolūtā dzirde, kas Elīnu pamatīgi atšķir no pārējiem. Elīna šobrīd mācās Rīgas Doma kora skolas džeza nodaļas 2. kursā. Viņas autoritātes ir Lady Gaga, Dua Lipa, Keitija Perija un brālis Eduards Jansons. Uzvara noteikti sniegtu iespēju radīt savu mūziku un dalīties ar to!