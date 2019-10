Jaroslava Barišņikova mīļotais atklāti par iznākšanu no skapja

Tāpat Kārlis atklāj, ka tikai pēc iepazīšanās ar Jaroslavu sācis atklāti runāt par savu orientāciju un arī beidzot saņēmies savus dzīves uzskatus atklāt arī mammai. “Pirms mēs iepazināmies, es to baigi neafišēju. No ģimenes par to zināja tikai pāris cilvēki. Tajā ziņā es biju ļoti piesardzīgs. Un, protams, vislielākās bailes bija par to, ko padomās māte,” savās sajūtās dalās Kārlis. Tikai pēc kopdzīves sākšanas ar Jaroslavu Kārlis beidzot sadūšojies atklāti runāt ar mammu, jo sapratis, ka labāk to atklās pats, nekā lai mamma patiesību uzzina no citiem vai izlasa presē. “Priecīga viņa par to nebija, taču šobrīd izskatās, ka ar to ir kaut kā tikusi galā. Un kā viņa pati bija man teikusi – galvenais, lai man ir viss labi un esmu apmierināts ar dzīvi,” atminas Kārlis.