Kristīne Virsnīte atgriežas TV ekrānos

“Kristīnes Virsnītes sarunas” būs neparasts šova formāts sievietēm, kurā Kristīnei pievienosies viņas vīrs Kaspars - uzņēmējs ar milzīgu pieredzi, kurš mainījis savu nodarbošanos un šobrīd ir viens no veiksmīgākajiem ēdienu blogeriem Latvijā. Viņi ik reizi savā auto uzņems kādu spilgtu pašmāju personību un, kamēr Kaspars iejutīsies šofera lomā, Kristīne meistarīgi skatītājiem atklās to, ko domā, jūt un kā dzīvi mīl abu ceļabiedre.

“Mēs dzīvojam laikā, kurā ir tik viegli apjukt un neprast sevi likt pirmajā vietā, tik viegli pārstrādāties, dzenoties pēc perfekcijas, un nogurt attiecībās, kurās esam vienas ar pilnu atdevi. Jaunais sarunu šovs sievietēm iecerēts kā stāsts par sievietes spēku un to, ka katrs sasniegums kaut ko ir maksājis, par to, kur sievietes rod pārliecību un kāpēc mums sevi ir jāredz kā vērtību. Ik katrs raidījuma varones dzīves stāsts būs pierādījums tam, ka pārbaudījumi kļūst par nopietniem izaicinājumiem. Taču tā vietā, lai no tiem baidītos, tie jāuztver kā neatkārtojama un vienreizīga dzīves iespēja,” par savu jaunā šova plāniem saka Kristīne Virsnīte.