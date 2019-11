Jorens Šteinhauers svētku nedeļā izdod dziesmu par savu adoptēto suni - latvieti

Sunītis nāk no laukiem, kur tika turēts piesiets vairākus gadus īsā ķēdē. Viņš nezināja, ka ēdienreizes var būt arī regulāras. Pēc sešu gadu mocībām viņš tika aizvests uz dzīvnieku patversmi “Ķepu Ķepā”, kur pirmo reizi savā dzīvē tika mīļots, labi barots, vests pastaigās. Tabo ir viens no tiem, kam paveicās, jo viņš nokļuva savās īstajās mājās, pie Jöran, vien dažu nedēļu laikā.

Viens no dziesmas mērķiem ir aicināt cilvēkus aizdomāties par šiem vientuļajiem suņiem un kaķiem, kas mīt patversmēs, un, iespējams, dot mājas kādam no tiem. Dziesmas video klipā izmantoti Jöran privātā arhīva materiāli - tajā atspoguļota abu draugu ikdienas dzīve un piedzīvojumi. Video filmēti nu jau vairāk kā gada garumā. Tajos var redzēt izmaiņas ne tikai Tabo izskatā, bet arī raksturā. No bailīga un kautrīga suņa viņš kļuvis par daudz drosmīgāku un pašpārliecinātāku indivīdu.