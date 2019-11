Kaspars Zlidnis pastāsta, kāpēc jau septiņus gadus peldas arī rudenī, ziemā un pavasarī

Sākotnēji to uztvēru kā kārtējo savas dzīves izaicinājumu bez nodoma to darīt ilgtermiņā, taču jāatzīst, ka ar laiku guvu dziļu izpratni par to, ko sniedz šī spēka prakse. Es to varētu dēvēt arī par sava veida rituālu, jo nu jau tas vairs nav tikai fizisks izaicinājums, disciplīna un sevis pārvarēšana.