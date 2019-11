Toreiz un tagad – Jaroslavs Barišņikovs skaidro, kā mainījusies viņa dzīve

Ar laiku mana pasaules uztvere mainijās, laikam paliku mierīgāks, nosvērtāks. Savu garderobi esmu pārskatījis kapitāli. Atbrīvojoties no košām jauneklīgām drēbēm, no apšaubāmas kvalitātes un materiāliem, esmu pieņēmis lēmumu izvērtēt, kas turpmāk ienāks manā garderobē.

Ziemai izvēlos vilnu, kašmiru, mohēru. Apavus cenšos iegādāties no ādas, tas arī attiecināms uz somām, vai no jauniem audumiem kā neilons, kuri kalpo nu ļoti ilgi. Interesanta piegriezuma drēbes no eksperimentāliem materiāliem, lielākoties - dizaineru, arī joprojām ir manā skapī, un retu reizi ierauga dienas gaismu. Krāsu paletē dominē earthy toņi, daudz melnā, tumši zaļā un zilā. No gaišiem priekšroka tiek dota pūderētiem, smilšu, baltiem un sarkanajiem. Vai savu garderobi varu nosaukt par – kapsulas. Pagaidām nē, bet esmu ceļā uz to,” pēc valsts svētkiem raksta slavenība.