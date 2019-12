Izdota dziesma, kuras ienākumi no atskaņošanas tiks ziedoti grūtībās nonākušiem mūziķiem

“Dziesmas radīšanai bija ļoti personīga pieeja un “stāsts no dzīves”. Esot radošajā nometnē, dienu pirms dziesmas dzimšanas, mana sieva Anete bija radījusi teksta vārdus. Man šķita, ka tie nebūs īstie, sākām par to diskutēt un mazliet sastrīdējāmies. Savukārt no šīs situācijas dabiski radās “Ieklausies” teksts. Tās galvenā vadlīnija sniedz iespēju aizdomāties par visiem zināmu situāciju attiecībās – pārdomas par to, kad beidzot manī kāds ieklausīsies un sadzirdēs. Vai ieklausīšanās nāk viegli? Visdrīzāk nē, bet no sirds novēlu visiem sadzirdēt savas un otra cilvēka vēlmes, jo tikai tā varam stiprināt attiecības,” par dziesmas tapšanu stāsta dziedātājs un komponists Atis Zviedris.