Marta Grigale atklāj romantisko stāstu par savu bildinājumu

"Bijām runājuši par to, ka gribētos nākamajā vasarā apprecēties, līdz ar to es jau gaidīju bildinājumu. Pienāca Valentīndiena, un viņš vairākas reizes it kā nejauši pateica, cik stulbi ir šādā dienā saderināties. Tā sakot - pilnīga banalitāte... Līdz ar to sapratu, ka uz bildinājumu nav ko cerēt.