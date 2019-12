Pasaulslavenais jūtūberis “PewDiePie” paziņo, ka ir noguris un nākamgad ņems pauzi

“Nākamgad paņemšu pauzi no “Youtube”. Es to vēlējos paziņot jau priekšlaicīgi, jo esmu tā izlēmis. Esmu noguris. Jūtos ļoti noguris. Nezinu, vai jūs to varat redzēt,” viņš informēja vienā no saviem nesenākajiem video.