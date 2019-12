Ilze Grase-Ķibilde: "Tagad mācos skatīties acīs bailēm"

"Tagad mācos skatīties acīs bailēm. Izkāpt no komforta zonas - vienmēr biznesā to esmu mācējusi, bet nu, kad notikusi traģēdija, jāmācās lietot dzīvē. Tev jāsaka bērniem: "Tētis ir miris." Nevari teikt "tēta nav" - ja nav, tad būs. Katru vakaru tev jāatbild uz dēla jautājumu, kur tētis ir, vai nebūs. Paulam ir terapeits, kas palīdz. Jasmīna gan vēl neko nesaprot. Meitas pirmais vārdiņš bija "tete", tagad viņa pamazām to vairs nesaka," stāsta Ķibilde.