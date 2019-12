“X Faktora” dalībnieks Edgars Kreilis devies pierādīt sevi Lietuvas "The Voice"

Jau 5.janvārī translēs pirmo Lietuvas "The Voice" raidījumu! To kā man veiksies uzzināsim jau pavisam drīz! ✨🙈🤩 Jau sausio 5 dieną prasideda „Lietuvos Balsas” pirmoji laida! 19:30 per LNK! Nepraleisk! 🤞🏼🙏🏼😊 #lietuvosbalsas #thevoice #blind #audition #music #7sezonas

A post shared by Edgars Kreilis (@edgarskreilis) on Dec 27, 2019 at 8:52am PST