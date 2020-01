Modele Diāna Kubasova: Mani kaitina degušas dzīvnieku miesas smaka

🌱WORLD VEGANISM MONTH🌱 ⠀ How many vegans do I have here❓ Or are you a sworn carnivore❓ ⠀ 🇱🇻 Šodien sākas Pasaules Vegānisma mēnesis! 🌱 Tāpēc man ir interesanti uzzināt, cik daudz veģetāriešu ir starp maniem sekotājiem❓ Vai arī Tu bez gaļas savu dzīvi nevari iedomāties? 🥩 ⠀ Es jau aptuveni 5 gadus neēdu gaļu, esmu bijusi gan vegāns, gan veģetārietis, taču pēdējā laikā biju nonākusi līdz “pescatarian” dzīvesveida. 🍜 Taču godinot šo kustību, gribu mēnesi attīrīties (jā, šodien vēl pēdējie hačapuri un lidojumam neaizdomājos un pasūtīju seafood menu)! 🤷🏻‍♀️ Bet no rītdienas jau gandrīz vegāns uzturs (par sieru un free range olām vēl neesmu strikti izlēmusi, bet skaidri zinu, ka gribu atteikties no zivīm un jūras veltēm). ❌ ⠀ Gribēju iedrošināt visus Jūs, mani mīļie, šomēnes izmēģināt, ja ne pavisam kļūt par vegāniem, tad vai nu vismaz atteikties no gaļas vai to ēst retāk. 🌿 Varbūt vari nolemt sākt vienkārši eksperimentēt ar veģetārām receptēm biežāk vai neēst gaļu darba dienās! 🙃 ⠀ Lai man būtu vieglāk iet šajā ceļojumā, esmu nolēmusi izveidot profilu - @kubasova_gatavo, kur dalīšos ar veģetārām, vegānām receptēm, kā arī gardām sastāvdaļām, atklājumiem veikalos un faktiem par uztura vērtību! 🌟 ⠀ Priecāšos, ja atbalstīsi mani šajā ceļojumā un ceru, ka arī Tev šis tas varētu noderēt! ❤️ ⠀ ➡️ @kubasova_gatavo ⠀ 📸 @bashko_photography

