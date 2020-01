Slavena jūtubere paziņo, ka piedzimusi kā vīrietis

"Ir 2020. gads. Es vēlos gadu sākt ar patiesību. Vēlos beidzot atklāt to, kas mani padara par mani. Es nespēju noticēt, ka saku to šodien, bet, velns parāvis, ir laba sajūta to beidzot izdarīt! Es piedzimu nepareizā ķermenī, kas nozīmē, ka esmu transpersona," emocionālajā video atklāj Nikija.