#Neklusē ir sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā, un radio pieci.lv ētera personība Linda Samsonova ir daļa no šīs kustības.

Intervijā ar viņu apspriedām mobingu gan no apsaukātāja, gan upura skatpunkta. Tā nu sanācis, ka katra atšķirīgās skolās esam bijušas pretējās lomās.

Tavs stāsts ir video formātā redzams mājaslapā nekluse.lv. Es to noskatījos. Kā tu iesaki rīkoties šādās situācijās?

Runāšana ir galvenais. Tas nebija gluži mans nolūks kādam sagandēt dzīvi. Es uzvedos ne tā, kā vajadzētu. Bet tajā pašā laikā tā ir dzīves skola. Tas rūdījums meitenei arī kaut ko ir devis. Man savukārt tas ir devis saprašanu, pārliecību, ka man ir spēja vadīt cilvēkus un to, ka viņi ieklausās manī. Un tas jāizmanto labiem mērķiem.

Aicinājums neklusēt, protams, ir labs. Kāpēc jāklusē un jācieš? Bet, kā jau ieminējies, tas var izraisīt tikai lielākas negācijas no pāridarītāja.

Ir labi, ja ir skola, ko nomainīt, jo mazāk apdzīvotos reģionos tā var būt liela problēma. Tādos gadījumos tu nevari nekādi izbēgt no saviem pāridarītājiem.

Es šo kustību uztveru tā, ka upurim nevajag samierināties ar to, ka viņš ir upuris. Nav jāklusē. Ir jācīnās. Mans stāsts par skolas laiku ir pretējs tavējam. Es biju šis upuris. Gadiem ilgi. Pirmos četrus gadus pamatskolā mani apsaukāja, jo biju resna, introverta, dīvaina. Skolotājas bērns. Nevarētu teikt, ka man bija draugi. Tās divas “draudzenes”, kas man bija, tāpat drīzāk turēja mani kā mājdzīvnieku, ar kuru nosist laiku, bet par kuru visu laiku smieties. Tā ir bijusi ļoti skarba pieredze. Cik atceros, laikam daudz par to nesūdzējos, jo man jau bija sācis likties, ka, jā, varbūt ir iemesls, kāpēc nevienam nepatīku, varbūt esmu to pelnījusi.