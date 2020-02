Kristīnei Virsnītei Āfrikā visvairāk pietrūkuši psihoterapijas seansi

When life gives you banana, ui nē, lemon... Kā tur bija ar to teicienu? Kad dzīve tev iedod citronus, uzjauc limonādi... Es nezinu, ko jūs iesākat ar dzīves atvēlētajiem citroniem, taču, kad man dzīve tos laipni iedāvā, es nekādu limonādi netaisu, es iekrītu panikā, sabīstos un gribu bēgt. Jā, tas ir mans zvērēna mehānisms - bēgšana. Zināt, kāds bija visbiežāk uzdotais jautājums, esot Āfrikas ceļojumā, neskaitot to, kā risinām Ames skolas jautājumu un vai man un vīram ir pieaugušu cilvēku tuvība tik šaurā platībā 🙈, man bieži jautāja - kas ir tas, kas man pietrūkst no mājām? Atbilde teju vienmēr jautātāju pārsteidza, jo tas, kas man reāli pietrūka bija psihoterpijas senasi, man pietrūka mana psihoterapeite un kārtīga izvingrošanās kopā ar manu fizioterapeiti, īsāk sakot - man pietrūka mana atbalsta sistēma. Es īsti neesmu cilvēks, kurš katru štruntīgu situāciju spēj pārvērst dzirkstošā burbuļūdenī, jo neticu pārspīlētam pozitīvismam, es neprotu katrai situācijai uzreiz ieraudzīt zelta maliņu un vēl tās daudzās variācijas no sērijas “viss notiek uz labu”. Man vajag izbēdāties, izdusmoties, apvainoties un atjēgties, ka apvainoties nebija iemesla. Man vajag izrunāties, tikt ārā no nejēdzīgās situācijas, kurā esmu iekļuvusi, taču bez skaļiem saukļiem, kas izlasāmi internetā zem tēmtura #quoteoftheday Tas, ko es mēģinu pateikt - veidojiet ap sevi atbalsta komandu, cilvēkus, kas palīdz izlīst no “viss ir slikti” sajūtas, taču bez sludināšanas un mācīšanas dzīvot. To foršo sajūtu būt atkal psihoterapijas kabinetā es nevaru jums izstāstīt, nē, tur nedanco vienradži un bizbizmārītes neplaukšķina savas mazās ķepiņas, un nē, visiem cilvēkiem nav jāiet terapijā, taču, ja ir sajūta, ka netiec galā ar visu, kas notiek tavā dzīvē, nepaliec viens. Nemēģini no citroniem taisīt limonādi, tā nav drošākā metode kā sev paldzēt. Bija sajūta, ka šajā pirmdienā kādam to dzirdēt varētu būt svarīgi, jo es kaut kā galīdi šo pirmdienu negribēju, man tomēr piezemēties pēc Āfrikas ceļojuma nesanāk tik viegli. . P.S Mana psihoterapeite šobrīd nepieņem jaunus klientus, taču, ja tas kādreiz notiks, es noteikti ar šo ziņu padalīšos, jo viņa lieliski prot savu darbu! . . #virsnīšiceļo #morocco

