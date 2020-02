LTV laika ziņu meitene trīs mēnešu laikā zaudējusi 20 kilogramus

Žurnālam "Privātā Dzīve" viņa pastāstīja, ka, ievērojot diētu un sportojot, viņai trīs mēnešu laikā izdevies atbrīvoties no teju 20 kilogramiem.

"Jā, tas notika lielos tempos, taču izdarīju to, manuprāt, veselīgi un pareizi – nebadojos un nesēdēju uz mistiskām diētām. Es vienkārši uzreiz atteicos no vairākiem produktiem uzturā. To vidū bija saldumi, maize, majonēze un citas mērces. Visu, kas bija trekns vai kur bija cukurs, es nogriezu kā ar nazi!" izdevumam atklāj Ramona.