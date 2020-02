Jānis Šipkēvics publisko pirmo foto ar dēliņu

Tieši pirms 365 dienām mūsu dzīvē ieripoja tāds mazs aplītis, kurš bija tik maigs un trausls... Bet, izrādās, tik jaudīgs, ka šī gada laikā, šķiet, ir izmainījis visu. Radījis citu laika izjūtu, piepildījis mājas ar zvaniņam līdzīgu čaboņu, piešķīris tik daudz jēgas katram mirklim (jo sevišķi vecāku miega i💤jūtā). Un, lai arī, protams, tas prasījis pulka spēku, negulētu nakšu, iemācījis daudz jauna (manā gadījumā, galvenokārt, pacietību), tas atklājis, kā 24 stundas izdzīvot piepildītāk, paspēt vairāk. Un īstāk. Daudz laimes, Kristap Šipkēvic + miljons bučas Tavai mīļajai mammiņai! 👨‍👩‍👦 Tāpat sirsnīgs sveiciens visiem tiem, kas tieši tagad piedzīvo šo bēbīšskolu! 📷 @lucijarosane

A post shared by Jānis Šipkēvics (@shipseanet) on Feb 3, 2020 at 1:31pm PST