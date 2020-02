"Viņas dēļ nekas nav par grūtu!" Lelde Ceriņa par būšanu mammai

"Kāds man rakstīja “baudiet to mēdusmēnesi!”, un tā arī ir! Varbūt velti neradītas ekspektācijas par to, ka jaunais dienas ritms būs viegls, varbūt tas, ka ilgi mazo gaidījām... Varbūt vēl kas cits, bet šobrīd šķiet, ka viņas dēļ, itin nekas nav par grūtu! Protams, kā paredzama jaunā māmiņa, esmu paspējusi izguglēt internetu par visu, kas man šķiet aizdomīgs, un par savām bažām, konsultējusies ar dažādiem speciālistiem, kuri man ir apgalvojuši to, ko patiesībā jau zinu, proti, viss ir kārtībā! Tikai man tam nez kāpēc, bijis nepieciešams papildus apstiprinājums. Bet citādāk - ak dies, cik daudz mīlestību un gaismu mājās ienes tāds ķipariņš!" - vietnē "Instagram" raksta jaunā māmiņa.