Tikko iznākusi filma “Klases salidojums 2”, bet jau plānā filmēt trešo

Intervijā ar TVNET viens no kinolentes galvenajiem varoņiem, rokgrupas "Dzelzs vilks" vadošais solists un ģitārists Juris Kaukulis (50) pastāstīja, ka jau tiek gatavota trešā daļa: “Filmēties bija izaicinājums. No sākuma neizturami, jo iepriekšējā vakarā viss teksts bija jāiemācās no galvas. [..] Bet es ar prieku piekritu filmēties arī otrajā daļā, kaut gan pēdējais uzzināju par tās filmēšanu [smejas]. Būs arī trešā daļa. Esmu jau piekritis piedalīties.”