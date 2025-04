Tas, ka šie mākslas darbi, visdrīzāk, ir radīti labticīgi un ar dievbijīgiem nodomiem, mākslas vēsturniekiem ir kalpojis par misticisma piepildītu izziņas lauku, kamēr vairāki citi mākslas vēstures speciālisti atsakās atzīt šo kategoriju par ievērības cienīgu vai kaut kā īpaši atšķirīgu no eņģeļu un putti kailuma.

Ieraugot arvien lielāku ostentatio genitalium piemēru skaitu, koncentrētā uzmanība, kas veltīta Kristus ķermeņa lejasdaļai, nevar palikt nepamanīta pat vienaldzīgākajam skatienam. Pētnieks Stīvens Sapps (Stephen Sapp) savā grāmatā "Seksualitāte, Bībele un zinātne" (Sexuality, the Bible, and Science, 1977) raksta: "Nav pārspīlēti teikt, ka šī tēma kristīgajā domāšanā, iespējams, divus tūkstošus gadu visvairāk ir atradusies tabu statusā kā jebkura cita."

Atšķirībā no klasiskās tēlniecības konvencijām, kurās ar tādiem izņēmumiem kā dažādas hermu (skulptūra ar Hermeja vai citas dievības galvu, kas novietota uz kvadrātveida pīlāra vai pjedestāla) un satīru statujām – vīriešu dzimumorgāni bieži vien tiek parādīti visai ļenganā un pieticīgā stāvoklī (līdzīgi kā Mikelandželo darbā "Augšāmceltais Kristus"), renesanses tēlojumi ar dzimumorgānu uzsvērumu to uzlūkotāju var arī šokēt: Kristus ir augšāmcēlies, bet ne gluži tādā veidā, kā būtu pierasts to sagaidīt.