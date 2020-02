Renārs Zeltiņš ar ģimeni piedzīvojis smilšu vētru

Pirmo reizi mūžā piedzīvoju smilšu vētru, kuru te dēvē par - CALIMA. Tā esot dižākā pēdējo 20 gadu laikā, jo milzīgam smilšu putenim bonusā nāk gigantisks vējš. Ir identiska kadru sajūta kā Mission Impossible: Rēgu Protokolā, kur Toms Krūzs glāba pasauli, bet te tas ir realitātē. Sirreāla dūmakas un miglas draudzība, kas aizsedz visu redzamo pasauli. Gaidām rītdienu🙏🤞

A post shared by Renārs Zeltiņš (@renarszeltins) on Feb 23, 2020 at 8:54am PST