Agnese Zeltiņa publisko vaļsirdīgu stāstu par savu vientulību

Stāstu sociālajos tīklos viņa iesāka ar to, ka jau no mazotnes bijusi autsaideris un vientuļais vilks: “Mani nekad nav saistījuši masu pasākumi vai aktivitātes baros. Man nekad nav bijis garlaicīgi vienai vai izteikta vēlme atrasties starp cilvēkiem. Es to pat īsti nevaru izskaidrot.