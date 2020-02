Viskvalitatīvākā ir tiem, kas paši pīpē un ar mīlestību ir izaudzējuši savus stādus. Man holandieši teica, ka nevar izaudzēt tādu kā mēs te, Latvijā, tāpēc, ka mums ir cita attieksme pret katru stādiņu, bet viņiem ražotne. Viss iet uz labo pusi, un skaidrais saprāts uzvarēs. Tas pats nepatīkamākais ir tas, ka tiek radīta nevajadzīga ažiotāža par to. Pie kam, ja mēs runājam par jauniešiem – skaidrs, ka viņi grib pamēģināt jebko, kas ir aizliegts. Tas ir pilnīgi normāli, un katrs tam ir gājis cauri. Taču tās nav smagās narkotikas, kur pirmajā reizē var pat iestāties nāve. Not a big deal. Kā man arī policijā piekrita cilvēki, kuri mani pratināja, – nav normāli, ka ar mani kamerā ir heroīna atkarīgais, kurš bija veikalā zadzis viskiju, lai nopirktu nākamo devu. Es par viņu rūpējos kā par mazu bērnu, nesu ūdeni. Kamēr biju kamerā, vēl vingroju, nodarbojos ar jogu, kamēr nabadziņš guļ un dreb. Kā var būt vienā rindā heroīns un marihuāna?

Valdība to ļoti labi saprot, taču tie, kuri ir pie varas, viņiem ir to pilnīgi neizdevīgi darīt, lieks čakars, saskaņošana... tās ir lielas izmaiņas likumdošanā. Skaidrs, ka tie, kuri ir vislielākie apkarotāji, tiklīdz medicīniskiem mērķiem varēs audzēt marihuānu, viņi uzreiz būs lielākie fermeri un audzētāji. Piemēram, paskatīsimies uz naftas, degvielas biznesu un alternatīvo enerģiju. Zini, kas ir lielākie solārās enerģijas ražotāji pasaulē? Kompānija “Shell”. Naftas kompānija. Viņiem ir vienalga, kādu enerģiju ražot. Nu negrib neviens mums ar to ņemties. Latvijā, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, tā domāšana ir iestagnējusi. Es nezinu, kāpēc, bet mums tā padomju domāšana ir dziļāka. Lietuva ir bijusi tomēr kņaziste un lielvalsts, viņiem ir impērijas domāšana, Igaunija atkal ir principā skandināvi. Un mēs te tādi pa visu iesprūduši ar savu robežu ar Krieviju. Varbūt vajag domāt plašāk. Man Amerikas latvieši ir teikuši, ka mums ir viskonservatīvākie cilvēki pasaulē. Arī tas, kā mēs izturamies pret imigrantiem... piemēram, kāpēc krievvalodīgajiem grūti integrēties? Tāpēc, ka mēs neesam baigie cittautiešu integrētāji, un pie tā ir jāstrādā. Es ieteiktu visu vecumu cilvēkiem ceļot pa pasauli, jo tas atver acis. Pasaule ir dažāda, cilvēki ir dažādi, par ko viens raud, otrs smejas. Tolerance is the attitude.