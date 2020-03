Rūta Dvinska atklāj, kāpēc saka jā psihoterapeitam

Mans pirmais lielais prieks ir par to, ka pildu solījumu pati pret sevi, proti, rūpējos par savu veselību!

Ar to man līdz šim gājis pavisam bēdīgi un šis man ir patiešām liels solis pretī uzvarai, jo tas aizņem laiku. Skaidrs, ka vienmēr bija ir un būs darbi, pienākumi, notikumi, kurus ir tik elementāri nostādīt augstāk prioritāšu sarakstā, bet kāda ir tā cena?! No malas var izskatīties, ka “viņa jau visu var”, “viņa visu paspēj”, “viņa ir stipra”, “kas tad viņai?! dzīve kā medusmaize”! Un, nenoliedzami, dažkārt ir patīkami apzināties, ka citi tā domā, citkārt, tas ir arī izdevīgi, bet to, kas lācītim vēderā mēs paši nereti nemaz nezinām, kur nu vēl citi!