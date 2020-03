Tā pašmāju slavenības svin 8. martu

🌶Be a Lady They Said🌶 haips ir, manuprāt, diezgan novēlots, sievietes atmošanās, ka viņa var būt 'jebkas' un izvēlēties savu self-esteem (tulk.pašapziņu) ir noticis krietni agrāk😈 Tikai negribētos, lai tas kļūtu par pretēju messidžu-esi rupja, vulgāra, žonglē ar cigāru vienā žokļa pusē un izsmēķi otrajā🦧, necieni vīrieti, spēlējies ar viņa jūtām, provocē, pat ja provokācija ir tikai provocēšanas pēc. Es, pirms šī skaļi izskanējušā, trendīgā klipa-zināju, ka esmu meitene ar labām manierēm, uzliesmojošu raksturu un savu pārliecību (kas, dažbrīd, ir pretrunā ar lab.manierēm😎🧐) Lojāla, bet manu lojalitāti var lietot tikai maksājot ar to pašu🐸 Es mūs sveicu ar to, ka nepieciešamības gadījumā mēs atbalstīsim viena otru, pat tad, ja neesam tuvākās draudzenes. Ar atsauci, uz lojalitātes karti🎫👄 (if you know what I mean😉) за нас🥂 I know, tomorrow you'll be to busy to read my note😃💐 #womensday #tvpresenter #8thMarch#GalaxyZFlip #mansSamsung #WithGalaxy #promo #chihaircare #farouksystems #hairstyle #chibaltic #manssamsung #latvia

