Indra Salceviča drosmīgā foto parāda, kā sadzīvo ar psoriāzi

Ķermeniski pozitīva attieksme pret sevi neaizmiglo prātu un neliek noliegt savas problēmas. Tā nav vairogs vai problēmu noliegšanas slēpnis. Tas ir domāšanas virziens, kurš uzrušina labvēlīgu augsni jaunām zināšanām ceļā uz personīgo izaugsmi un transformācijām! Man tā ir arī spēja pieņemt savu ādu, citu cilvēku viedokļus, kā arī nenosodīt savām vērtībām neatbilstošas citu cilvēku izvēles un būt tolerantai pret ikvienu sabiedrības locekli. #latvianblogger #blogger #psoriasiswarrior #psoriasis #āda #bodypositive

