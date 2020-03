Sipeniece nāk klajā ar paziņojumu no Austrijas slēpošanas kūrorta

Sveiciens visiem !Ar šo videopaziņojumu gribu informēt un arī nodot sveicienus tiem,kuri tur rūpi par mums Alpu galotnēs🇦🇹⛰.Ar mums pagaidām viss kārtībā,ievērojam noteikumus un ieteikumus.Svētdien plānojam atdriezties Latvijā,tad uzreiz rīkosimies kā likumpaklausīgi cilvēki,proti analīzes,ārsta apmeklējums un karantīna,ja būs nepieciešamība.Rīkosimies pēc instrukcijas un sirdsapziņas! Visiem labu veselību ,savaldību un mieru!

