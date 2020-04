Linda Mūrniece atklāj sāpīgo pieredzi ar VID; viņas uzņēmumam draudot likvidācija

Mūrniece vietnē "Facebook" aprakstījusi radušos situāciju un to, kāpēc Valsts ieņēmumu dienests (VID) nesniegs dīkstāves pabalstu viesnīcas darbiniekiem.

"Uzminiet, vai mani darbinieki un uzņēmums saņems valsts atbalstu? Nē, protams. Kas nozīmē uzņēmuma likvidāciju ar visu no tā izrietošajām sekām. Kas nozīmē papildus 55 bezdarbniekus, ko valsts uzturēs ilgāk, nekā maksātu pabalstu. Kas nozīmē, ka uzņēmums neatsāks darbību un viens liels nodokļu maksātājs valstij būs zudis.

Es uz ziemas sezonu nekad saviem darbiniekiem nesamazināju algu un neatlaidu viņus, lai cik grūti būtu. Jo vienmēr zināju, ka martā parādīsies viesi un mēs sāksim kārpīties ārā no bedres... Tā sešus gadus. Šis būtu septītais... Katru gadu valstij esam nomaksājuši nodokļos simtiem tūkstošu eiro, pagājušajā gadā nomaksātais darba devēja nodoklis vien bija 354 000 eur...

Jā, uz martu mums ir nodokļu parāds - 32 000, jo martā mēs to plānojām nomaksāt, par ko VID iesniedzām pieteikumu jau februārī, pirms visa šī... Pēc šī VID mūs pieskaitīja negodprātīgajiem? Nevis izvērtēja daudzu gadu vēsturi?

Pēc “formāliem” kritērijiem neatbilstam, tāpēc gari un izsmeļoši to bijām aprakstījuši VID. Neprasot izņēmumu, bet skaidrojot, ka identiska situācija ir 90 procentiem viesnīcu un restorānu. Protams, tiem, kuri maksājuši nodokļus un pieņemamas algas. Maniem darbiniekiem vidējā alga ir 750 eur uz rokas. Kas pierāda to, ka arī nodokļus esam maksājuši par visu algu. Ja to nebūtu darījuši, tad šobrīd kontā būtu nauda, par ko izdzīvot šo laiku. Būtu valstij nozaguši naudu, tagad saņemtu gan pabalstu, gan iztiktu, jo nauda būtu palikusi uzņēmuma kontā, ne valsts. Jo tie, kas “optimizē” nodokļus, valstij nepaliek neko parādā," ar nožēlu paziņojusi Mūrniece.