Liene Greifāne atklāti par skarbo režīmu Maskavā koronavīrusa laikā

Greifāne atklāja, ka situācija Maskavā ir ļoti nopietna, līdz ar to ikdienā ieviesti arī ļoti strikti noteikumi.

Izrādās, ka ar koronavīrusu bija inficējusies arī kāda no Greifānes draudzenēm. Šobrīd viņa esot izlaista no slimnīcas, jo veselības stāvoklis uzlabojies: "Tikai tad, kad viņa [mūziķes draudzene] bija atveseļojusies, ārsti pateica, ka viņai bija koronavīruss. No sākuma viņu vispār negribēja vest uz slimnīcu. Brīnumainā kārtā viņai izdevās nonākt kādā Piemaskavas slimnīcā."