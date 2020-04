Mārtiņš Ruskis nikni vēršas pie tiem, kuri muzicēšanu neuzskata par darbu

Viņš raksta: "Ik pa brīdim palasu komentārus "Facebook", pie dažādu preses lapu rakstiem, kas saistīti ar dīkstāves pabalsta atteikumu mūziķiem. Ļaudis, no kurienes jums tāds naids pret mūziķiem? Ja jūs tiešām uzskatāt, ka tas nav darbs, tad mirklī, kad mums atkal ļaus koncertēt, esmu gatavs uzņemt savā grupā skaļākos kliedzējus."

"Lai jūs saprastu darbības modeli un divreiz nebūtu jāstāsta - pieņemsim, ka piektdienas vakarā kāzas notiks Rēzeknē (no Rīgas aptuveni trīs stundas ceļā). Tātad izbrauksim no telpas plkst. 13.00, jo jaunais pāris ierodas plkst. 19.00, mums vajadzētu būt jau plkst. 16.00, lai varam sakārtot instrumentus, veikt skaņas pārbaudi, izspēlēt vēl pāris skaņdarbus, kas programmā ir sarežģītākie, un pēc tam sāktos brīvais laiks/nīkšanas periods.

Respektīvi, ap plkst. 5.00 noteikti dosimies prom no svinību vietas (šeit var būt dažādi scenāriji), tātad mājās plkst. 8.00.

Visticamāk, ka, atbraucot mājās, tev nenāks miegs, jo galvā vēl būs jāiztin lenta, kas saucas - kā mums gāja un ko varējām labāk; tad, kad to būsi izdarījis, tad gan pāris stundas ļauts pagulēt, un aidā, mosties, vēlākais, 12.00, jo 13.00 jau jābūt pie mēģinājumu telpas, lai dotos uz Ventspili, tālāk rēķini pats... plus

"Šķiet, ka reizēm ir vieglāk būt par riepu mainītāju, jo to visi nezina kā nomainīt, bet, kam ir jābūt uz skatuves un kādai jābūt mūzikai, zina visi. Un, jā, mūzika ir arods, ar mūziku nodrošina ģimeni, veiksmīgākie tiek pie lielākā kumosa, pārējie sadala pēc nopelniem, kā jau visur šajā vietā, ko sauc par dzīvi!" - secina Ruskis.

Tiesa, Veselības ministrijas galvenais infektoloģijas speciālists Uga Dumpis intervijā portālam TVNET uz jautājumu, kā varētu izskatīties mūsu dzīve pēc sešiem mēnešiem un ar kādu ierobežojumu iespējamu atcelšanu var rēķināties, sacīja: "Tas ir noteikti atkarīgs no epidemioloģiskās situācijas. No tā, cik labi mēs tiksim galā ar infekciju. Es ceru, ka mums būs kaut kādas iespējas, piemēram, tikties ar draugiem vai sportot. Domāju, ka noteikti mums nebūs lielu masu pasākumu. Ir pierādīts, ka lieli masu pasākumi, piemēram, rokkoncerti vai futbola spēles, noteikti ir milzīgs infekcijas risks. Es neticu, ka mēs varam nonākt līdz lieliem masu pasākumiem. Iespējams, kaut kādas aktivitātes ar maskām, kaut kādi kultūras pasākumi. Tas ir ļoti atkarīgs no situācijas ne tikai Latvijā, bet arī ārpus Latvijas."