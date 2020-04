Latvijā tapis pirmais tuvplānu seriāls ar slavenu aktieru piedalīšanos

Pirmo reizi Latvijā skatītājiem tiks piedāvāts tuvplānu seriāls #VisiMājās, kas top komandai atrodoties pat tālāk par diviem metriem vienam no otra – aktieru, operatoru, režisoru un visas filmēšanas komandas darbs norisinās attālināti.

Seriāla varoņi atklās daudzas humorpilnas situācijas, kuras piedzīvojam, esot pašizolācijas noteiktajos apstākļos un aicinās arī skatītājus tās ieraudzīt no komiskās puses. Mājmācības stundas ar bērniem, attiecību peripetijas, iepirkšanās internetā, neziņa par to, kas sagaida – šie un vēl daudzi citi jautājumi ir aktuāli ik vienam pasaulē, un tāpat arī seriāla #VisiMājās tēliem.

Seriāla režisors Māris Martinsons (Producēšanas kompānija K Films): “Aprīļa sākumā sākot publicēt savu elektronisko grāmatu www.klusanakts.com, apsvēru idejas par to, ko vēl būtu iespējams radīt un kā izmantot šo patiesi neparasto laiku. Kā strādāt radoši un kā to praktiski iespējams apvienot, saskaroties ar jauno apstākļu noteikumiem. Sadarbībā ar TV3 un Go3 radās neparasta ideja eksperimentam - radīt seriālu jaunā formātā, aktieriem un režisoram, neizejot no mājas un nesatiekoties vienam ar otru. Man patīk izaicinājumi un spriežot pēc tā, ar kādu entuziasmu komandai pievienojās visi aktieri, ir skaidrs, ka arī viņiem šis eksperiments šķiet interesants.