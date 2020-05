Trīs bērnu māmiņa Elīna Gluzunova: "Atzīstos - bieži tieku izvesta no pacietības"

Mana ikdiena ir īsts "Instagram vs Reality " piedzīvojums⚡️Arī šī diena nebija izņēmums. Sestdiena. Ir plkst. 8:00 no rīta. Visi četri esam tikko modušies no saraustīta nakts miega ⏰Lielākajiem bērniem katram pa brokastu sieriņam, banānam un kakao krūzei. Kamēr baroju mazāko, no virtuves atskan kliedziens : "mammu,mammuuuu!" Kārtējo reizi (un šī jau ir kāda 1175) galds atgādina Niagaras ūdenskritumu💦 Atšķirība vien tāda, ka šoreiz šajā saldajā kakao peļķē nepeldas brokastu pārslas vai iepriekšējā vakarā zīmētie mākslasdarbi. Šī ir standarta situācija ar kuru jātiek galā klausoties kā vaina tiek novelta no viena uz otru. Tikmēr blakus istabā mazais sācis raudāt, jo mana prombūtne atkal jau ievilkusies cenšoties izstrebt brāļa un māsas savārītās ziepes. Līdz fotosesijai atlikušas 3 stundas, pusstunda vajadzīga ceļam, tātad.. divas ar pusi, lai nomazgātu, saģērbtu bērnus un sevi savestu kārtībā. Nē, tomēr divas, jo jau atkal mierinu mazuli māsas un brāļa skaļā kašķa dēļ. Tā..beidzot! Bērni kārtībā, make up kaut kā uzlikts, bet BĀC, mani mati!? Tie ir slapji un laika man vairs nav. Faktiski, mēs jau kavējam 🤦🏻‍♀️ Labi, lai jau būtu dabīgi cirtaini. Visi sasprādzēti - braucam. Vidējais ierauga knapi iesākto Coca Cola pudelīti, kuru vajag arī māsai, sākas skandāls par to, kurš padzersies pirmais. Palūdzu paciesties līdz izkāpšanais. Izdodas. Ierodamies galamērķī, sakārtojamies, pārģērbjamies, iekārtojamies un cheese. Kamēr mainam pozas, vidējais aizskrien un sadzeras Colu, sākas jampadracis. Ķēmošanās, skraidīšana, bļaustīšanās, viss pēc kārtas. Ā,arī raudāšana. Kad viss ta kā norimies un varam atsākt fotogrāfēšanos, mazais apvemjas. Fotogrāfe padod salvetes, sāku tīrīt. Un viss uz riņķi. Atkal un atkal. Apsaukt visus kopā nav iespējams, arī pa vienam vairs ne. 5 minūtes un arī es sāktu raudāt 🙅🏼‍♀️ Tā bija tikai pusotra stunda no manas dzīves, vai variet iedomāties kāda ir visa diena, nedēļa vai mēnesis? #bebeautifullathome #amoralledress #photoshoot #familiy Pasakainā kleita @Amoralle , burvīgie bērnu kostīmiņi : @ik_happy_anna , vide @parkaapartamenti 📸 lieliskā @photostrautinalaura

A post shared by Elina Gluzunova (@elina.gluzunova) on Apr 14, 2020 at 1:40pm PDT