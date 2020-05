"Nedabūja tik daudz s**u kā vajadzētu." Prusax uzskata, ka Viņķeles žests "karantīnas disko" nav pieņemams

"Tu esi diezgan cool cilvēks, bet tu nevari tā darīt. Es tā varu darīt, jo es sevi pēdējos trīs gadus bildoju par to čuvaku, kas tā var izdarīt," sacīja Prusax.

"Tu tā nevari izdarīt. Un tur beidzas bazars, manuprāt. Viss. Ja es būtu veselības ministrs, man nebūtu face tatu un es tā nedarītu. Ja tu vari šitā parādīt kaut vai grūvojot, uzmest fakučus, tas ir nepareizi, manuprāt. Jo es esmu dabūjis sūdus par to, es kā reperis - visi zina, ko reperi dara - un tad Viņķele gonna slide with that shit (tiks sveikā cauri - red.)?"