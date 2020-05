Kaspars Virsnītis kļuvis par hakeru upuri

ESMU ATGRIEZIES! Mans nolaupītais Instagram konts atkal pieder man! Šī bija kreizī nedēļa, kad pēkšņi sapratu, ka viss, kas šeit paveikts, ir izslīdējis no pirkstiem. It kā, kas tur tāds - virtuālā dzīve ne jau īstā, taču sajūta tāda it kā kāds būtu rakņājies manā mājā un paņēmis to, kas glabā vismīļākās atmiņas. Te ir ielikts tik daudz darba, tik daudz azarta un tikai, pazaudējot to, sapratu, ka tas nav tikai Instagram konts, tā ir daļa manas dzīves, ar kuru dalos un, kas man pašam sagādā grandiozu prieku. Paldies par jūsu vēstulēm manai sievai, ka gaidāt brīdi, kad atkal būšu savas virtuālās dzīves saimnieks, tā bija varena līdzi jušana! Es jau spodrinu katlus, asinu nažus, karsēju pannu un riktīgi gribu gatavot ne tikai sev, arī jums! Drošībai - nomainiet savam IG kontam paroli, uzlieciet tam dubulto aizsardzību, man kaut kā šķita, ka tas notiek ar citiem, mani nē, līdz kādā rītā sapratu, ka hakerisms ir pavisam īsts. . P.S Par to, ka atkal varu būt šeit, milzīgs paldies enģelim Santai no Instagram HQ Dublinā! 🍅 . . #imback #instagramlife #myfoodbloger

