Sējāns skaidro, kāpēc viņš ar sievu vēl nav lēmuši par labu ģimenes pieaugumam

Taču pēc tam piebilda: "Ko tur daudz taisnoties? Mēs neesam nonākuši pie šī lēmuma - tas ir viss, ko es varu pateikt. Mēs esam priecājušies par to, kāda dzīve ir šobrīd, un mēs esam priecājušies par visu, ko mums ir bijusi iespēja līdz šim sasniegt tādā ģimenes formātā, kāds tas ir šobrīd. Bet katrā ziņā es esmu pilnīgi atvērts piedāvājumiem (smejas). Es ļoti gribētu bērnus un domāju, ka tas vienkārši vienā brīdī, ja Dieviņš būs devis, tad es pilnīgi noteikti būšu par to."

Viņš piebilst: "Tā ir tāda mūsdienu tendence, un mēs esam vieni no tiem, kas to tendenci papildina. Kaut kāds tāds karjerisms, vēlme sagatavoties kaut kam. No otras puses, ģimenei ar bērniem tu nevari nekad sagatavoties. Mēs tā īzī pīzī maucam pa dzīvi un kaifojam par katru brīdi."