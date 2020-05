Jūtūberis Armis metas nosodīt vairākus pašmāju influencerus

Viņš novērojis, ka Latvijā ir daudz influenceru, kuru "Instagram" profils pārsvarā sastāv no reklāmām un to kvalitāte līdz ar to, viņa skatījumā, ir zemāka. "Šis attiecas uz visiem tiem, kas sadarbības izpilda kā tādu mēslu. Tev varbūt samaksā daudz, to jau mēs nezinām, cik kuram līdz galam maksā, bet tas, kā jūs viņas uztaisāt un kādā stilā publicējat, vemt gribas!" - noskaities ir viņš.