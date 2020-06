"Amoralle" aicina uz vienlīdzību, taču krīt soctīklu lietotāju nežēlastībā

Ražo nenormāli pārcenotas drēbes tikai viena izmēra slaidām sievietēm, spiežot uz sievišķību un kompleksiem, ka tu vari būt sieviete tikai caur seksapīlu, ķikināšanu, raudāšanu un samta peņuāriem? Kur ir šis equality [vienlīdzība - lat] jūsu zīmolā, kur nav ne citas rases, ne plus size modeles, ne kripatiņas no realitātes. Izkāpiet no sava rozā burbuļa beidzot."