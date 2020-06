Pašmāju slavenību bērni, kuri šogad svin izlaidumu

Man nekas nav sagādājis tik lielu emociju gammu, kā būšana par mammu! Šodien mana mazākā dvēselīte absolvēja bērnudārzu. Par spīti notikumiem globāli un ierobežojumiem, par gatavību skolai nesatraucos, jo zinu, ka viņa ir tam gatava (kaut vai tādēļ, ka pēdējos 3 mēnešus kopā ar māsu pildīja Keičas mājasdarbus 🤭). Neticami, bet reizē saviļņojoši! Attā dārziņam un čau skolai! 💓 Foto @lindaliepinaphotography 🌸 #momof2girls #Kima #lovetothemoonandback #kindergartengraduation

