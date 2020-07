Diāna Kubasova nekādi netiek uz Latviju

😱 BALI IS NOT DONE WITH ME YET! 😱 ⠀ Already my 4th flight back to Europe was cancelled. ❌ And the longer I stay here, the less I actually miss Europe and more I get settled in. 🏝 ⠀ 🇱🇻 Mans 4. mēģinājums doties uz Latviju izgāzās - nu jau 4 lidojums, kas tika atcelts! Jūtu, ka Bali ar mani vēl visu nav paveikusi un galīgi nelaiž mani mājās! 🤷🏻‍♀️ ⠀ ➡️ Nesen izsvēru + un -, vai man censties un pirkt nu jau 5. lidojumu tuvākajā laikā. Iemesli atgriezties Latvijā: ➕Apciemot vecākus un vecvecākus ➕Satikt draugus ➕Pastaigāties gar Baltijas jūru ➕Pastaigāties mežā ➕Apēst auksto zupu ➕Atēsties dārza zemenes, avenes, mellenes un ķiršus ➕ Pārraudzīt izremontētā dzīvokļa dizaina finišēšanu un izīrēšanu ➕Sadarbības IG ar maniem mīļajiem, ilgtermiņa sadarbības partneriem ➕Vieglāka dažu citu projektu pārraudzīšana ⠀ ➡️ Plusi palikt Bali: 🌴 ➕Lētāka mājokļa īre ➕Lēti eksotiskie augļi ➕Lētas masāžas (5-6x lētākas nekā LV) ➕Perfekta atmosfēra yogi un garīgajām praksēm ➕Skaistas pludmales ➕Brīnišķīgas lokācijas fotogrāfijām ➕Jauni, interesanti, kreatīvi projekti ➕Jaunas iepazīšanās un draudzība ar fantastiskiem cilvēkiem no visas pasaules ⠀ ❓Par kuru no variantiem balso Tu? Braukt uz Latviju vai pagaidām palikt Bali❓ Vai ir kādas lietas, kuras es Tavuprāt aizmirsu uzskaitīt pie katras vietas ➕❓ ⠀ 📍: @villacellabella 📸: @tany_moko

