Sedokova atklāj, ka veikusi tauku atsūkšanu

Я женщина, которую хотят⚡️ Обладать, узнать, потрогать, жениться, быть матерью детей, поговорить, узнать. ⠀ Всегда ли это было так? Ну уж нет. В школе я была гадким и никому не нужным утёнком. Я смотрела на красивых девочек и мечтала стать как они, иметь все что есть у них. Я расплетала свои бесконечные косички, целовалась с помидорами и все ждала своего принца. Когда же он прийдет, а лучше приедет на мерсе и спасёт меня. Он так и не приехал. Нужно было что-то делать. И я начала учиться. ⠀ На первом кастинге в ВиаГру со мной поговорили 2 минуты и развернули назад на свой троллейбус. Что ты девочка знаешь о женственности 🤦🏽‍♀️, слышала я в след. И я попробовала о ней узнать все. ⠀ Жизнь била меня достаточно жестко. Иногда сама, иногда руками мудаков, но я не сдавалась. Я мечтала стать той самой красивой девочкой в школе. ⠀ В 21 год, после рождения ребёнка, я сделала липосакцию. Мне говорили, что я жирная. Что я не женственная и толстая. Я решила, что вместе с жиром уйдёт и неуверенность в себе. Жир вскоре вернулся, неуверенность никуда не уходила. Только теперь я думала, что если даже это не помогло, значит я прокаженная. Я не винила никого. Только себя. Но все так же продолжала мечтать. И действовать. ⠀ Сейчас, спустя почти 15 лет я красивая, сексуальная, желанная и уверенная в себе женщина. Я выбрала достойного мужчину, а он выбрал среди тысяч меня. ⠀ Когда я впервые встретила @pavlovskaia_evgeniya и обсудила с ней все что происходило в моей жизни, она казалось все уже знала. И вдруг двое взрослых и очень уверенных женщин решили передать свой опыт и знания и сократить на 20 лет время в пути. Время тем, кому это действительно важно. Не всем. Я никогда не искала отмазок и не ищу в своём курсе таких. Мы начинаем 15 июля. Мы будем рассказывать. Женя отвечает за теорию, я отвечаю за практические знания. И поверьте у меня они есть. ⠀ Жить жизнью своей мечты? Выйти на новый уровень? Привлекать правильных мужчин в свою жизнь, а не мудаков? Это знания, это опыт. Если хотите используйте мой. Держите. Запись на курс у меня в профиле. А сегодня в 21.00 наш грандиозный прямой эфир с Женей. ⠀ Твоя новая жизнь ждёт тебя. Твоя Настоящая жизнь. Та, которой ты достойна ❤️

