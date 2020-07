Indra Salceviča dalās pārdomās par kailumu sociālajos tīklos

Kailums sociālajos tīklos. Nereti jālasa, jadzird dažādus viedokļus par kailumu sociālajos tīklos. Manas pārdomas. Ikvienai bildei ir stāsts. Ikvienam ierakstam ir kaut kāds mērķis. Nekad nekas nenotiek tāpat vien. Vairāk vai mazāk visi pievērš uzmanību – kāds ar darbiem, kāds ar vārdiem, vēl kāds – veiksmīgi tos apvienojot, bet pavisam kāds cits – ar dabas dāvanu vai smaga darba rezultātu. Lielai daļai tas ir kliedziens pēc uzmanības, kliedziens pēc atzinības. Citi, kas demonstrē sevi, vienkārši jūsmo par sevi, gaida Instagram sirdis, komplimentus un slavas dziesmas. Citi vienkārši nogurst no nemitīgas pielāgošanās standartiem. Atbrīvo savu prātu un saka: "Viss, man pietiek – dzīve ir viena, un es gribu savu strijaino vēderu parādīt saulei!" Personīgi es to daru, lai pasvītrotu teikto, vai izstāstītu stāstu. Ar to es gribēju teikt – cilvēki ir dažādi, un dažādi ir viņu mērķi. Nevar visus mest vienā maisā! Es gan gribētu, lai miesas izrādīšanai būtu mazāk seksuāls vai uz salīdzināšanu balstīts kauninošs raksturs un lai cilvēki vienkārši pārstātu vērtēt citus pēc miesas lieluma vai kārnuma, celulīta vai aknes daudzuma. Saldējums izcilā iepakojumā reizēm no sastāvā esošiem augu taukiem, krāsvielām un vēl visādām sintētiskām drazām atstāj nelabu pēcgaršu mutē. Bet, necilā šķībā vafelē esošs, kūst uz mēles. Es par personībām, citu cilvēku miesas lielums, ādas krāsa vai fiziski defekti man ir mazsvarīgi. Ko Tu domā par kailumu un kailuma izrādīšanas mērķiem sociālo tīklu vidē? #pardomas #psoriaze #psoriasis #blogger #skinissue #skin #latvianblogger #parādu #parmiesu #bodypositive #plussize #lindex

A post shared by Indra Salcevica (@indrasalcevica) on Jul 3, 2020 at 10:16am PDT