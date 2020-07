Rūta Reinika dalās ar amizantu tīņu gadu foto

"Zvans no 97’. Māsīca atsūtīja bildi. Spriežot pēc krekliņa, man ir 14 gadi, Laurim Reinikam (ar pliko vēderu), attiecīgi, 18. Viss bumbās. Mēs bijām no laukiem, nezinu, kāda mode tajā laikā bija pilsētā, bet mēs centāmies. Man botas no Viļņas tirgus. Sveiciens brālēnam," raksta Reinika.