Rūta Reinika atminas amizanto iepazīšanās stāstu ar vīru

Reinika atminas, ka tajā dienā viņai bija sarunāts cits randiņš, taču viņa nobijās, ka bija jābrauc tālu prom no Rīgas - uz Kolkasragu.

Tiesa, Rūta sākotnēji nav atpazinusi slaveno burātāju. "Tā tovakar sākām runāties, vēl aizbraucām uz bāru, visu nakti nopļāpājām, bet neko par to tālāk nedomāju, jo man ir daudz vīriešu kārtas draugu, tā man ir normāla situācija. Vakars beidzās, un viss. Bet nākamajā dienā saņēmu no viņa ziņu un uzreiz novērtēju, ka labi uzrakstīta – bez kļūdām un garāka par vienu teikumu. Tāda solīda un jauka vēstulīte. Tā sākām sarakstīties. Lēnu garu. Tas nebija zibens no skaidrām debesīm," skaidro Reinika.