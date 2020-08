Baltkrieviete Kattie dalās emocionālās pārdomās par dzimtenē notiekošo

Я не понимаю...все силовые структуры продались за обещания квартир и повышение зарплат? Присягу в помойку и Конституцию туда же. Какого это - служить убийце, тирану и обманщику? Какого это - смотреть в глаза своим детям, родителям, семьям, друзьям? Какого это - бомбить безоружных? Я верю, что каждый ответит за свои деяния. Лживые избирательные комиссии, лживые чиновники, лживое СМИ. Вам всем не стыдно. Чувство безнаказанности въелось в каждую клеточку вашего тела. Предатели. Мне вас жаль. #ямы97 #культпротест #❤️✊🏻✌🏻

