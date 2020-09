Kardašjanu māsiņu patēvs par šova izbeigšanu neko nav zinājis

Dženere intervijā Austrālijas raidījumam "The Morning Show" sacīja, ka ziņu par realitātes šova "Keeping Up with the Kardashians" pārtraukšanu raidīt uzzinājusi tāpat kā visi pārējie. "Es to dzirdēju ziņās. Man neviens nepiezvanīja, es to uzzināju no medijiem," atklāj Kendalas un Kailijas Dženeru tēvs.